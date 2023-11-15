15 ноября, 16:46

В Кирове в 2024 году пройдет финал российской премии "Студент года" для СПО

Мероприятие планируют провести осенью

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Финал российской национальной премии "Студент года" для представителей учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) пройдет в 2024 году в Кирове, который будет отмечать 650-летие. Об этом ТАСС сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий в ходе закрытия Всероссийского форума "Пространство развития" в Кирове.

"В следующем году кировская земля примет [финал премии] "Студент года" [для учебных заведений] СПО. Сегодня с губернатором об этом говорили. Скорее всего, [мероприятие пройдет] осенью", - сказал Красноруцкий.

Российская национальная премия "Студент года" - конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций. Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи. С 2018 года премия реализуется в формате двух самостоятельных мероприятий - для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие более 15 тыс. студентов.

Всероссийский форум федеральной программы Российского союза молодежи "Пространство развития" проходит в Кирове второй год подряд. Цель форума - вовлечение молодежи в практику реализации социальных инициатив в малых городах и поселениях России с последующим созданием молодежных объединений. Форум проводится общественной организацией "Российский союз молодежи" при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, а также правительства Кировской области. В 2023 году форум собрал 500 участников федеральной программы из 46 регионов Российской Федерации. 

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