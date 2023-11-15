15 ноября, 17:01
Палестино-израильский конфликт

Четвертый список на эвакуацию из Газы включает 103 россиянина

Третья группа россиян, которая пересекла КПП "Рафах", состояла из 40 человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В очередном списке на эвакуацию из сектора Газа значатся 103 гражданина России, сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

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"Все очень тонко, все в динамике происходит. Допустим, вчера мне удалось вытащить [из сектора Газа] 40 наших сограждан, я 40 человек привез сегодня ночью. Сейчас мы их проверили, разместили, они отдыхают. Сегодня у меня в списке, допустим, 103 наших гражданина. Всех ли получится вытащить или не всех, непонятно пока, все происходит вживую на месте", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП "Рафах". 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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