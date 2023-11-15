Участие в СВО будут учитывать в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи

Согласно приказу Минпросвещения РФ, также в числе индивидуальных достижений будут учитывать наличие статуса победителя или призера чемпионатов "Профессионалы" и ArtMasters, а также чемпионата высоких технологий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участие в специальной военной операции будет учитываться в числе индивидуальных достижений при поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ о внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - указано в документе.

Также при поступлении в колледжи в числе индивидуальных достижений будут учитывать наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, а также национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.