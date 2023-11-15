В Твери планируют запустить проект по поддержке беременных в кризисных ситуациях

В регионе уже приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности

ТАСС, 15 ноября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент благотворительного фонда "Здравствуй, мама" Наталья Москвитина подписали соглашение в сфере демографии, в частности, на территории региона будет реализован проект по поддержке беременных в кризисных ситуациях и предотвращению абортов "Здравствуй, мама". Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Игорь Руденя провел встречу с президентом и соучредителем благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной. По итогам подписано соглашение о сотрудничестве с фондом, направленное на решение задач в демографии", - говорится в сообщении.

В регионе уже действует 50 федеральных и региональных мер в области демографии, также принят закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. "Благодарна, что в Тверской области принят соответствующий закон. Следующий шаг - наш проект "Здравствуй, мама". Он реализуется для того, чтобы женщина знала, что есть большое сообщество, которое ей помогает", - отметила Москвитина.

В проекте женщинам предоставляется информация о государственных мерах поддержки, создаются комфортные условия через модернизацию женских консультаций, проводятся занятия с демонстрационными материалами и муляжами, обеспечивается кризисная поддержка - действует горячая линия.

"Здравствуй, мама" - основной демографический проект фонда. Он получил одобрение президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Основная цель проекта - поддержка беременных женщин и предотвращение абортов.