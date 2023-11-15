СМИ: в Милане экоактивисты облили краской Арку Мира

Как сообщил телеканал Rai-News-24, семь человек были доставлены в полицейский участок

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Несколько экоактивистов движения Ultima Generazione ("Последнее поколение") провели в Италии очередную акцию: облили краской Арку Мира в Милане, которая считается одним из символов города. Об этом сообщил телеканал Rai-News-24.

По его данным, семь человек были доставлены в полицейский участок. Как отмечает телеканал, эта акция, как и другие, направлена на привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата.

Ранее министр культуры республики Дженнаро Санджулиано сообщил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания за подобные действия, в частности для экоактивистов, которые нередко обливают краской исторические памятники во время своих акций. По его словам, речь идет о нормативном акте, который заставит ответственных за ущерб оплачивать работы, необходимые для восстановления объектов.