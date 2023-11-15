Глава МЧС РФ и Никита Михалков провели встречу со спасателями и кадетами

Александр Куренков вручил государственные награды трем сотрудникам "Лидера"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков и кинорежиссер Никита Михалков провели встречу со спасателями, курсантами и кадетами министерства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Я с огромным уважением отношусь к вашей профессии, вашему мужеству, вашему терпению. И очень верю, что это терпение и мужество ваши неиссекаемы", - сказал Михалков. На мероприятии он передал сотрудникам министерства сборник стихов своего отца Сергея Михалкова "Мой отец воюет рядом с тобой" и рассказал спасателям о стихах из сборника, написанных его отцом в годы Великой Отечественной войны. "Это те стихи, которые нельзя написать на даче, на отдыхе, в кресле, за письменным столом. Это мысли и чувства человека, который находится там, где война, там, где страшно", - рассказал Михалков.

Встреча прошла в Центре по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. Глава МЧС России отметил, мужество и силу духа специалистов центра, которые проводят спасательные операции особой сложности в любых условиях. "Для меня честь принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Мы посвящаем его укреплению силы духа, закалке характера и мужеству", - отметил министр.

"Поднять дух военнослужащих, стоящих на защите Родины, - это долг каждого командира. Слова поддержки придают сил, наполняют сердце отвагой, помогают выполнить боевую задачу, несмотря ни на что", - сказал Куренков. По его словам, стихи из сборника Михалкова "Мой отец воюет рядом с тобой" - это как раз те слова, которые нужны сегодня российским военнослужащим. "Это слова поддержки человека, лично испытавшего тяготы военного времени", - подчеркнул министр.

Он вручил государственные награды трем сотрудникам "Лидера". За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, начальник группы пиротехнического отряда майор Дмитрий Красников был удостоен ордена Мужества, начальник отдела центра полковник Михаил Козлов награжден медалью "За отвагу", а начальнику управления-начальнику медицинской службы полковнику медицинской службы Владиславу Гуляеву министр вручил медаль Луки Крымского.

Куренков отметил, что спасатели каждый день ликвидируют последствия техногенных чрезвычайных ситуаций, тушат пожары, спасают жизни людей, рискуя собственными. Кроме того, за большую и плодотворную работу, участие в патриотическом воспитании молодежи и в общественной деятельности МЧС России глава ведомства наградил Михалкова медалью МЧС России "За пропаганду спасательного дела". "Благодарю Вас за многолетний вклад в культурное развитие русского человека, русской воли, русского характера", - добавил министр.