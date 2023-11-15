Гладков и Голикова открыли в Белгороде модернизированный центр "Работа России"

Белгородская область стала одним из пилотных регионов, участвующих в проекте комплексной модернизации сети центров занятости населения

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Модернизированный региональный центр занятости населения "Работа России" открылся в Белгороде, в церемонии принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также по видеосвязи вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за доверие и включение нашего региона в пилотный перечень субъектов, где реализуется программа модернизации центров занятости. Сегодня мы открываем флагманский центр, до конца года под новым брендом распахнут свои двери современные комфортные кадровые службы во всех муниципальных образованиях области", - сказал Гладков на открытии центра, его цитирует пресс-служба.

Белгородская область в 2023 году вошла в число 17 пилотных регионов, участвующих в проекте комплексной модернизации сети центров занятости населения в рамках национального проекта "Демография", пояснили в пресс-службе. Как сообщается на сайте правительства РФ, центр "Работа России" в Белгороде стал сотым подобным центром в стране, модернизированным в 2023 году.

Сообщается, что модернизация не помешала работе кадровых центров в регионе, государственные услуги в них получили более 54 тыс. человек, из которых 50 тыс. успешно трудоустроились или открыли свое дело. После модернизации центры занятости приступают к работе в формате "одного окна", отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в регионе реализуется уникальная практика помощи во временном трудоустройстве подростков: ежегодно более 45 тыс. несовершеннолетних на каникулах и в свободное от учебы время трудоустраиваются и получают первый трудовой опыт.

Также особое внимание в кадровых центрах региона уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья: благодаря индивидуальной работе с ними удалось трудоустроить более 400 человек, рассказали в пресс-службе.