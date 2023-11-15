15 ноября, 18:47

Делегация ТАСС приняла участие в круглом столе на полях Всемирного медиаконгресса

Мероприятие прошло под председательством гендиректора эмиратского информационного агентства WAM Мухаммеда Джаляля ар-Раиси

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация ТАСС приняла участие в круглом столе "Союзы, альянсы и ассоциации информационных агентств", который состоялся на полях Всемирного медиаконгресса в Абу-Даби. Мероприятие прошло под председательством генерального директора эмиратского информационного агентства WAM Мухаммеда Джаляля ар-Раиси, передает корреспондент ТАСС.

В работе круглого стола также принимали участие генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств Александру Гибои, глава Саудовского агентства печати и президент Федерации арабских информационных агентств Фахд бен Хасан аль-Акран, глава Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества Мухаммед бен Абд-Раббу аль-Ями, генеральный директор Maghreb Arabe Press Фуад Ариф и генеральный директор Болгарского информационного агентства Кирил Вылчев.

В ходе круглого стола, участники которого обсудили наиболее актуальные проблемы медиаиндустрии, был представлен доклад первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, посвященный различным аспектам работы объединений информационных агентств в современных реалиях. В докладе среди прочего сообщалось, что в следующем году ТАСС при поддержке агентства Xinhua планирует организовать в Казани очередной Медиафорум БРИКС.

Второй Всемирный медиаконгресс проходит с 14 по 16 ноября в Абу-Даби. Мероприятие проводится под патронажем вице-президента и заместителя премьер-министра ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. На площадке конгресса организованы специализированная конференция и международная выставка информационных продуктов, в которой принимают участие 257 медиакомпаний из 172 стран. 

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