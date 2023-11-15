Глава Коми предложил исключить аборты из полисов ОМС

По мнению Владимира Уйбы, для решения проблемы необходимо создавать условия для стимулирования к созданию семьи и рождения детей

СЫКТЫВКАР, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полисов обязательного медицинского страхования за исключением угрозы жизни женщины. Такое предложение глава региона озвучил на первом организационном заседании совета при главе Коми по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

"В контексте проблемы демографии и народосбережения уже сформулированы наши предложения по привлечению к административной ответственности за склонение к аборту женщин. И здесь на региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту. И нужно вносить изменения в нормативно-правовую базу, в том числе и исключение из обязательного медицинского страхования абортов за исключением тех, которые связаны с риском вынашивания плода для жизни женщины, и это подтверждено медицинским заключением", - сказал глава региона.

При этом нужно комплексно решать вопрос, создавать условия для стимулирования к созданию семьи и рождения детей, отметил он. В регионе подготовлена программа по повышению рождаемости. При ее разработке опросили более 1 тыс. беременных женщин и выяснили причины, которые побуждали их идти на аборт. "Причин несколько, они всем понятны, и понятно, как с ними бороться. Это, как правило, отсутствие работы, отсутствие перспективы по жилью при рождении ребенка, это нежелание второй половины иметь детей, это осуждение беременной женщины со стороны семьи, "куда ты нищету будешь плодить еще". По большому счету, когда складываешь всю эту "архитектуру", роль общества очень велика, чтобы не толкать женщину на аборт, а по сути к детоубийству", - объяснил глава региона.

По его словам, программа предусматривает выплаты беременным при отсутствии работы и обеспечение их жильем, однокомнатной квартирой небольшой площади, "чтобы было куда из роддома идти с ребенком".

"Мы ничего не придумаем лучшего, как изымать из бюджета средства, чтобы эту проблему решать. Не должна женщина оставаться один на один с этой проблемой. Демография отрицательная в республике, мы за прошлый год "недородили" 800 детей по сравнению с 2021 годом. Мы этим вопросом должны заниматься не от совета к совету, а ежедневно. Должна быть рабочая группа, небольшая, но эффективная и по вопросам трудоустройства, и обеспечения жильем, и по другим", - подытожил глава Коми.