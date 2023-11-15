Климов заявил о максимальной поддержке традиционных ценностей в России

Это является "очень важным качеством" нации, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Традиционные ценности поддерживаются как обществом вне зависимости от вероисповедания, так и органами государственной власти, это важное качество российского народа. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"То, что называется традиционными ценностями, - это не просто фигура речи. Для каждого из нас, к какой бы он конфессии ни относился, и даже для наших атеистов, которых в нашем обществе хватает. Я отметил бы очень важное обстоятельство. Вот эти традиционные ценности, традиционные для всего человечества - они именно в нашей стране находят максимальную поддержку. И в государственных органах власти, и в обществе - это очень важное качество нашей нации", - отметил Климов на Национальной духовной трапезе.

Национальная духовная трапеза - это духовно-нравственное мероприятие, участниками которого стали российские и иностранные политические, общественные, культурные, религиозные деятели, дипломаты, бизнесмены и представители разных ветвей государственной власти. Целью Национальной духовной трапезы является обеспечение неформального общения и взаимодействия между разными группами общественности, объединенными общими традиционно-нравственными ценностями.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" 9 ноября 2022 года. Это документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России, где традиционные ценности рассматриваются как основа российского общества.