Глава Коми предложил выдворять из России мигрантов за нарушения вместе с семьями

Правила должны распространяться на всех мигрантов независимо от их статуса, считает Владимир Уйба

СЫКТЫВКАР, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил ужесточить правила пребывания иммигрантов в России и выдворять их из страны за любые нарушения российских норм и правил вместе с семьями. Об этом руководитель региона сказал на первом организационном заседании совета при главе Коми по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

"В иммиграционной политике государства предлагаем внести изменения, опираясь на нулевую терпимость. Вопросы и проблемы с мигрантами приобрели характер массовых сигналов из российских городов о нарушениях со стороны приезжих правил поведения и уважения идеологических основ жизнедеятельности России. Предлагаем инициировать введение особых правил пребывания иммигрантов вне зависимости от их статуса - это работа или учеба, которые существенно ограничили бы их право пребывания на территории России и позволяли бы принимать радикальные решения по выдворению их вместе с семьями за нарушения норм и правил Российской Федерации", - сказал глава Коми.

На совет были вынесены вопросы для обсуждения и юридического оформления не только по иммиграции, а также здравоохранению, образованию, культуре, государственному строительству и управлению. Совет руководствуется указом президента России № 809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", отметил Уйба.

До конца 2023 года будут созданы рабочие группы по основным направлениям деятельности совета, которые возглавят видные деятели культуры, образования, здравоохранения, науки, общественные деятели и руководители органов исполнительной власти Коми.