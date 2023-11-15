На площадке НовГУ разработают проекты по улучшению демографии Новгородской области

По словам заместителя губернатора региона Евгения Богданова, также необходимы решения по развитию производства на основе инновационных разработок

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Проекты по улучшению демографической ситуации в Новгородской области разработают на площадке Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого в рамках Конгресса молодых ученых, который проходит в Великом Новгороде. Участниками мероприятия стали более сотни экспертов из разных регионов страны, сообщил первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов в рамках открытия конгресса.

"Мы хотели бы видеть ваш взгляд на развитие инноваций в Новгородской области, чтобы вы поработали над стратегией и предложили решения не только в плане инноваций, но и стратегические. Например, нужны предложения по улучшению демографической ситуации: для нас и, наверно, для всех регионов России это существенный вопрос. Также нужны решения в части развития производства на основе инновационных разработок, которые появляются в нашем регионе", - сказал Богданов.

Как отметил ректор НовГУ Юрий Боровиков, очень важно, что ИНТЦ "Валдай" проявил инициативу по сбору всех российских ИНТЦ на своей площадке. Совместно они разработают решения по достижению технологического суверенитета РФ. Это принесет большую пользу для всего инновационного комплекса Новгородской области и всей страны.

Конгресс продлится три дня, в течение которых участники должны разработать предложения в Стратегию развития инновационной инфраструктуры Новгородской области. Они будут работать над решением задач по развитию центров компетенций, поддержке стартапов, созданию условий для развития высокотехнологичного производства, привлечению специалистов в регион и других. В результате должны появиться проекты по улучшению миграционного сальдо Новгородской области до 2035 года, увеличению численности занятых наукой специалистов и созданных научными предприятиями товаров и услуг. В дальнейшем опыт региона планируется масштабировать на всю страну.

В рамках конгресса запланированы лекции, мастер-классы, деловые встречи. Участники будут работать в группах. Лучшие 10 предложений в пятницу представят губернатору Новгородской области Андрею Никитину. "Мы специально заранее не раскрывали участникам задачи, чтобы они именно здесь, после вводных лекций, не имея заготовок, смогли прийти к конкретным свежим решениям. Мы хотим, чтобы все происходило вживую. Мы собрали здесь молодежь, занятую в абсолютно разных направлениях: гуманитарном, техническом, экспертов в сквозных компетенциях, чтобы они могли в таком симбиозе выдать неожиданный для нас результат", - рассказала заместитель генерального директора управляющей компании ИНТЦ "Интеллектуальная электроника "Валдай" Мария Петрова.