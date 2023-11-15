15 ноября, 20:56

Львова-Белова предложила дать возможность подросткам работать на постоянной основе

Детский омбудсмен считает, что руководители СПО должны выходить к работодателям с инициативой по подготовке кадров

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Получающим среднее профессиональное образование (СПО) подросткам необходимо дать возможность после девятого класса работать на постоянной основе, продолжая учебу. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе прошедшего в Кирове всероссийского форума "Российского союза молодежи" "Пространство развития".

"Общаясь с подростками, мы [слышим]: "Дайте нам возможность работать, быть трудоустроенными не только в каникулярное время, в круглогодичном формате, по четыре часа, но дайте возможность. СПО - это сейчас основополагающая история, мы должны давать возможность детям после девятого класса идти учиться и работать", - сказала Львова-Белова в ходе круглого стола "Пространство СПО: от традиций к инновациям".

Детский омбудсмен обозначила вопросы, решение которых будет содействовать развитию среднего профессионального образования. Один из них - связка образовательной организации с будущим работодателем для подготовки кадров под запросы рынка труда.

"Существует проблема связки с работодателем, потому что если ее нет, мы можем обучать детей каким угодно профессиям, и дети будут ходить в колледж, как они сами говорят, чтобы "переждать". Поэтому связка с предприятиями важна, и у работодателей этот запрос тоже есть. Поэтому руководители СПО должны выходить к работодателям с инициативой по подготовке кадров. Тогда тут у нас появляются наставничество и оплачиваемые стажировки", - сказала Львова-Белова.

Она также призвала обратить внимание на условия проживания в общежитиях и поддержала инициативу губернатора Кировской области Александра Соколова о создании кампуса. "Для многих детей общежитие становится вторым домом, поэтому создание единого комплекса общежитий, который позволит обслуживать все учреждения СПО города, - это хорошая тема", - отметила Львова-Белова.

О форуме

Второй год подряд Киров становится площадкой для проведения Всероссийского форума федеральной программы "Российского союза молодежи" "Пространство развития". Главная цель программы - вовлечение молодежи в практику реализации социальных инициатив на территории малых городов и поселений с последующим созданием молодежных объединений. В этом году форум собрал 500 участников федеральной программы из 46 регионов Российской Федерации. Участники посетили панельные дискуссии с экспертами в сфере социокультурного проектирования развития малых поселений, аналитические сессии, выставку-ярмарку лучших практик работы с молодежью и культурные мероприятия. 

Теги:
РоссияКировская областьЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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