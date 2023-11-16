Госдума обсудит отмену визовых льгот и использование смартфонов на уроках

Депутаты также рассмотрят законопроект об установлении МРОТ в 2024 году на уровне 19,2 тыс. рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании обсудит законопроекты об отмене льгот при оформлении российских виз для ряда категорий граждан Европы, особом порядке обработки персональных данных, правилах использования смартфонов учениками на уроках и проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Законопроект об отмене визовых льгот, внесенный в Госдуму правительством РФ 6 октября, будет рассмотрен в первом чтении. Поправки вносятся в закон, приостанавливающий действия отдельных положений шести международных договоров РФ с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией.

Данный закон был принят в 2022 году, он вводит ограничения на безвизовый въезд дипломатов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из соответствующих стран. Соответствующие нормы прописываются во всех шести соглашениях об упрощении выдачи виз гражданам РФ и соответствующих стран.

В частности, действующие нормы приостанавливают положения о том, что от уплаты визовых сборов освобождаются члены официальных делегаций, которые на основании официального приглашения принимают участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или других мероприятиях, проводимых межправительственными организациями, а также члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.

Законопроект предлагает расширить эту норму и в каждом из договоров приостановить действие статьи, касающейся в том числе освобождения ряда лиц от уплаты визовых сборов. Документ также приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в 35 евро.

Обработка персональных данных

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект, устанавливающий особый порядок обработки персональных данных ряда лиц. Документ внес на рассмотрение депутатов в августе кабмин РФ. Инициатива предлагает внести в 11 законов изменения, направленные на введение особого порядка обработки персональных данных отдельных категорий лиц, перечень которых установит президент РФ.

Так, закон "О персональных данных" дополняется новой статьей, которая вводит особый порядок обработки персональных данных таких лиц. Предполагается, что для обработки персональных данных в особом порядке лица будут оформлять отдельное согласие, предоставляя его в Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР.

Также законопроект предусматривает создание к 1 сентября 2025 года реестра информационных систем, в которых будет осуществляться обработка персональных данных в особом порядке. Согласно документу, вести такой реестр будет Минцифры РФ. Уточняется, что Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР будут присваивать таким информсистемам персональных данных одну из категорий значимости в зависимости от объема указанных в них данных. Критерии значимости информсистем, обрабатывающих персональные данные в особом порядке, установит кабмин.

Использование смартфонов на уроках

Помимо этого, на заседании обсудят в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. На рассмотрение палаты парламента документ был внесен 27 октября группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия").

Документом предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ". В частности, в законе предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". Поправки предусматривают, что они могут использовать средства связи во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак не регулирует вопрос использования школьниками средств связи на занятиях.

К обязанностям обучающихся предлагается также отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

Увеличение МРОТ

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект об установлении МРОТ в 2024 году на уровне 19 242 рубля в месяц. Законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму 29 сентября, поправки вносятся в закон "О минимальном размере оплаты труда".

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличить МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин, в результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

Володин также отмечал, что от величины МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.