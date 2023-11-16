Клуб "Валдай" совместно с партнерским вузом проведет в Шанхае научную конференцию

Российские и китайские специалисты обсудят влияние общемировых и региональных процессов на положение РФ и КНР в международной системе

ШАНХАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Ведущие эксперты России и Китая соберутся в четверг в Шанхае на научную конференцию на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка". Ее организаторами выступают Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Восточно-китайский педагогический университет (ВКПУ).

Сама конференция, участие в которой примет более 40 представителей научных кругов двух стран, состоится в ВКПУ, который является одним из ведущих в Китае вузов по изучению России и всего постсоветского пространства. Университет уже не раз становился площадкой для встреч и обмена мнениями между экспертами двух стран.

Соответствующие конференции дискуссионный клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Нынешняя станет первой в очном формате за последние четыре года. Встречи на шанхайской площадке пришлось прервать из-за антиковидных ограничений.

"Спустя месяц после форума "Один пояс - один путь" российские и китайские специалисты обсудят в Шанхае влияние общемировых и региональных процессов на положение Китая и России в международной системе, поделятся ожиданиями от того, каким будет новый мировой порядок и международные отношения в сфере безопасности, в глобальной экономике и торговле, в области высоких технологий и науки", - говорится в пресс-релизе организаторов конференции.

Программа российско-китайской конференции в Шанхае в этом году будет включать четыре тематические сессии, на которых эксперты двух стран поделятся своими оценками по наиболее актуальным вопросам как в двусторонних отношениях, так и по глобальной повестке. Тематические сессии затрагивают такие вопросы, как политический диалог России и Китая, многостороннее сотрудничество в Большей Евразии и АТР, информация и коммуникации в современном мире, а также глобализация и регионализация. Участие в церемонии открытия конференции и ее первой сессии примет посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

"Российско-китайский диалог сегодня более многоплановый, чем диалог Россия - США и Китай - США. В России намного больше специалистов по Китаю, чем по США и ЕС. Высокий уровень китаистики в России и русистики в КНР становится преимуществом двусторонних отношений", - приводятся в пресс-релизе организаторов слова куратора российско-китайской конференции, программного директора клуба "Валдай" Тимофея Бордачева.

Профессор ВКПУ о конференции

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор Центра изучения России при ВКПУ Фэн Шаолэй, в университете очень рады тому, что в эти дни в кампусе соберется много российских ученых такого высокого уровня, а также китайских экспертов из Пекина и других регионов страны. Профессор также сообщил, что на территории университета есть небольшая речка, которую почти сто лет назад назвали Лива. Эти два иероглифа в сочетании "ли" и "ва", уточнил он, вызывают ассоциацию с именами русских девушек, поэтому река, согласно поверью, была названа в честь некой русской девушки, однако конкретно ее имя не известно.

"Река Лива не только стала свидетелем почти 100-летних дружеских обменов между китайским и российским народами и двумя культурами, но и сегодня станет свидетелем нового прогресса [в отношениях] Китая и России, совместно продвигающих вековые изменения и углубляющих обмен академическими идеями. Хочется верить, что Центр исследования России Восточно-китайского педагогического университета внесет свой уникальный вклад в дальнейшее развитие культурных обменов между двумя странами", - сказал он.

Отношения России и Китая

Как неоднократно подчеркивали лидеры России и Китая, отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня за всю их историю. В этом году двусторонний товарооборот превысит $200 млрд, и наблюдается тенденция его дальнейшего роста.

Динамично развивается сотрудничество регионов двух стран, углубляются контакты и взаимодействие по всем направлениям, включая военное, научно-техническое, энергетическое, а также в гуманитарной сфере.