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IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Учебник истории для вузов разработают в шести вариантах к новому учебному году

Для студентов медицинского направления в учебнике будут дополнительные разделы по истории медицины, для инженеров - разделы, посвященные истории техники, для учителей - по истории педагогики, пояснил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Учебник истории для непрофильных специальностей в вузах готовится в шести вариантах с общей основой, но различиями в зависимости от области знаний. Планируется, что он появится в университетах со следующего учебного года, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Санкт-Петербургского культурного форума сопредседатель Российского исторического общества (РИО), заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

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"Мы планируем сделать шесть вариантов учебника с общим "ядром", но с различиями в зависимости от той области знаний, по которой студент получает образование. Со следующего учебного года эти учебники появятся в университетах. Рассчитываю, что эти меры станут хорошим вкладом в повышение исторической грамотности выпускников вузов - наших молодых профессионалов", - сказал он.

Могилевский пояснил, что для студентов медицинского направления в учебнике будут дополнительные разделы по истории медицины, для инженеров - разделы, посвященные истории техники, для будущих учителей - по истории педагогики.

С 1 сентября текущего года объем изучения истории на всех специальностях в вузах должен составлять не менее 144 часов.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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