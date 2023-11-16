15 ноября, 21:50

В Москве в районе Метрогородок утвердили этап дорожного строительства

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, будет построен проезд по параметрам улицы местного значения в зоне жилой застройки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза одобрила проект строительства улично-дорожной сети в районе Метрогородок на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Участки улично-дорожной сети для жилой застройки в квартале улиц: 1-й Иртышский проезд, Тагильская, 1-й этап. Улица местного значения (пр. пр. №8148) на участке от пр. пр. №1288 до пр. пр. №2277" по адресу: район Метрогородок, Восточный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба, согласно утвержденному этапу работ, будет построен проезд по параметрам улицы местного значения в зоне жилой застройки.

"Помимо этого, предусматривается устройство примыканий к прилегающим проездам. Для удобного передвижения пешеходов, включая маломобильных граждан, устроят тротуары. В местах пешеходных переходов установят пониженный бортовой камень в уровень с проезжей частью и уложат наземные тактильные указатели", - добавила она.

По словам Яковлевой, переход проезжей части будет осуществляться по наземным нерегулируемым пешеходным переходам. Предусматривается установка дорожных знаков и нанесение разметки. 

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