В Москве на улице Грекова начнет работать перехватывающая парковка

На ней смогут парковаться без оплаты автомобилисты, которые продолжат путь на метро или МЦК

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новая перехватывающая парковка для пассажиров МЦК и метрополитена начнет работать в столице на улице Грекова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Новая перехватывающая парковка на улично-дорожной сети начнет работать по адресу: улица Грекова, напротив дома 8. Это значит, что там смогут припарковаться без оплаты автомобилисты, которые продолжат путь на метро или МЦК. Парковку планируется запустить 13 декабря", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться перехватывающим тарифом на уличных парковках, нужно припарковать автомобиль с 05:30 до 02:00, найти парковку в приложении "Парковки России" и выбрать номер парковочной зоны с буквой "М" (для парковки на этом участке улицы Грекова - 4 038 м), запустить парковочную сессию с перехватывающим тарифом в течение пяти минут, cовершить не менее двух поездок на метро или МЦК (первая - от ближайшей к парковке станции метро) и подтвердить поездки при завершении парковки

"Если автомобилисты не планируют пересаживаться на городской транспорт, парковку нужно будет оплатить сразу после остановки - в течение пяти минут. На ней будет действовать тариф 40 рублей/час", - заключили в АМПП.