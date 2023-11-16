15 ноября, 21:53

В Москве на улице Грекова начнет работать перехватывающая парковка

На ней смогут парковаться без оплаты автомобилисты, которые продолжат путь на метро или МЦК

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новая перехватывающая парковка для пассажиров МЦК и метрополитена начнет работать в столице на улице Грекова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Новая перехватывающая парковка на улично-дорожной сети начнет работать по адресу: улица Грекова, напротив дома 8. Это значит, что там смогут припарковаться без оплаты автомобилисты, которые продолжат путь на метро или МЦК. Парковку планируется запустить 13 декабря", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться перехватывающим тарифом на уличных парковках, нужно припарковать автомобиль с 05:30 до 02:00, найти парковку в приложении "Парковки России" и выбрать номер парковочной зоны с буквой "М" (для парковки на этом участке улицы Грекова - 4 038 м), запустить парковочную сессию с перехватывающим тарифом в течение пяти минут, cовершить не менее двух поездок на метро или МЦК (первая - от ближайшей к парковке станции метро) и подтвердить поездки при завершении парковки

"Если автомобилисты не планируют пересаживаться на городской транспорт, парковку нужно будет оплатить сразу после остановки - в течение пяти минут. На ней будет действовать тариф 40 рублей/час", - заключили в АМПП. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация