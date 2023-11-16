15 ноября, 21:59

В Москве ЖК на Сельскохозяйственной улице подключили к инженерной инфраструктуре

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Жилой комплекс на северо-востоке столицы подключили к инженерной инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы.

"Четыре корпуса третьего этапа строительства жилого комплекса подключены к электроснабжению, водоснабжению, канализации и водоотведению. Дома расположены на северо-востоке Москвы в районе Останкинский на улице Сельскохозяйственная, владение 35", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя ДГП Сергея Левкина.

Недалеко от жилого комплекса находятся Главный ботанический сад РАН и усадьба "Свиблово". "Для местных жителей предусмотрено возведение социальной инфраструктуры. Здесь появятся: школа, три детских сада и поликлиника. Также для местных жителей предусмотрен наземный паркинг", - отметил Левкин. 

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