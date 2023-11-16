Парламент Греции создал комиссию по расследованию столкновения поездов в ночь на 1 марта

Против этой инициативы проголосовали 32 депутата из 298 присутствовавших на заседании

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал за создание комиссии по расследованию крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофы, которая произошла в ночь на 1 марта в Темпи недалеко от города Лариса и унесла жизни 57 человек.

За предложение Компартии Греции (КПГ) о создании комиссии по расследованию катастрофы в Темпи из 298 присутствовавших членов однопалатного парламента проголосовали 266 депутатов, включая и представителей правящей правоцентристской партии "Новая демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса. Против были 32 депутата от левоцентристской оппозиционной партии ПАСОК - Движение перемен.

Комиссия по расследованию будет состоять из 31 члена, в ней будут представлены все партии пропорционально числу принадлежащих им мест в парламенте, а также независимые депутаты. Она должна будет завершить работу и представить свое заключение в течение месяца со дня образования комиссии с правом продления по требованию той же комиссии. Комиссия в основном будет рассматривать вопросы политической ответственности за катастрофу.

В ходе бурных дебатов предложение Компартии по созданию комиссии подверглось критике со стороны главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс и партии ПАСОК - Движение перемен, поскольку КПГ предлагала изучить проблемы на железной дороге с 1997 года по сегодняшний день. В свою очередь две оппозиционные партии хотели бы, чтобы была выяснена политическая ответственность за состояние железных дорог только членов нынешнего правительства, но не бывших министров транспорта в их собственных прошлых кабинетах. При этом правящая партия, обладающая абсолютным большинством мест в парламенте, с самого начала заявила, что она будет против создания комиссии, которая изучила бы вопрос об уголовном преследовании ответственных лиц, потому что "в ходе проводившегося расследования следователи не пришли к выводу о наличии уголовной ответственности".

Проблемы на железных дорогах

По сообщению компании Hellenic Train, в пассажирском поезде Афины - Салоники, который столкнулся с грузовым составом на большой скорости в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса, было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, в катастрофе погибли 57 человек, десятки получили ранения. Большинство погибших - юноши и девушки возрастом 20-30 лет.

После катастрофы представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на нескольких участках трассы, где ходили поезда со скоростью до 160 км/ч, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления, движение поездов не отображалось на экранах мониторов. Машинисты фактически вели поезда в ручном режиме.

После аварии все движение поездов в Греции было приостановлено, но после 22 марта было поэтапно возобновлено. Компания Hellenic Train заявила, что поэтапно ей будут установлены автоматические самописцы в поездах с возможностью записи внутрикабинных переговоров между машинистами поездов, начальниками станций и дистанционными диспетчерами. Будет создана Служба технической поддержки для обмена технической информацией между машинистами поездов и технической базой для оперативного решения технических проблем в движении поезда.