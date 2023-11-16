15 ноября, 22:16

В Москве на строящихся объектах метро с начала года провели почти 170 проверок

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это позволяет оперативно выявить и предотвратить возможные нарушения при проведении работ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метрополитена с января по октябрь 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Метрополитен является одним из важнейших элементов транспортного каркаса столицы. С каждым годом темпы его строительства возрастают, а многие объекты сдаются досрочно. Грамотная работа сотрудников Мосгосстройнадзора позволяет оперативно выявить и предотвратить возможные нарушения при проведении работ в условиях плотной городской застройки и, зачастую, в сложных грунтах. Всего с начала года инспекторы ведомства провели 167 проверок на объектах московского метрополитена", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Он отметил, что особого внимания требуют буровзрывные работы, которые проводятся при проходке тоннелей глубокого заложения. Еще одно ключевое направление контрольно-надзорных мероприятий - мониторинг состояния наземных зданий и сооружений в районе строительства.

"В настоящее время на контроле профильного управления комитета находятся продление старейшей Сокольнической линии до станции "Потапово" и сооружение новой Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка". Одновременно с этим завершается строительство электродепо "Аминьевское", предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Кроме того, продолжаются работы по обустройству дополнительных вестибюлей и переходов на станциях БКЛ "Авиамоторная", "Электрозаводская", "Текстильщики" и "Каховская", - добавили в стройкомплексе.

Как уточнил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, за десять месяцев инспекторы управления по контролю и надзору за объектами метрополитена зафиксировали 2 171 нарушение и оформили 373 протокола. Сумма штрафов составила более 47,8 млн рублей. "К 50 проверкам по заданию Мосгосстройнадзора привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз, которые составили 931 заключение на основании проведенных испытаний и исследований. За устранением всех проблем на стройплощадках столичного метро установлен строгий контроль", - резюмировал он.

Всего с начала года на объектах метрополитена было организовано 670 профилактических мероприятий. На каждом этапе работ инспекторы консультировали участников строительства и выдавали им предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, заключил Войстратенко. 

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