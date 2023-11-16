В Москве в районе Южное Бутово мощность очистных сооружений увеличат на 30%

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, работы по реконструкции выполнили на 97%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Очистные сооружения в столичном районе Южное Бутово до конца года увеличат свою мощность на 30%. Работы по реконструкции завершаются, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений позволит увеличить мощности системы водоотведения для Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), наиболее активно развивающейся сегодня территории столиц. За счет мероприятия производительность комплекса очистки сточных вод увеличится с 80 до 110 тыс. куб. м в сутки. Готовность объекта составляет уже 97%. Вскоре начнем пусконаладочные работы", - сказал Жидкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что реконструкция сооружений предназначена для обеспечения приема и очистки дополнительного объема хозяйственно-бытовых сточных вод, возникающего в результате активной жилой застройки территории ТиНАО и района Южное Бутово, надежности функционирования комплекса и минимизации проникновения вредных веществ в атмосферу.

"В ходе строительно-монтажных работ специалисты возвели целый комплекс сооружений - новый блок очистки воды. Его площадь составляет 9,7 тыс. кв. м. Для приема сточных вод рабочие построили распределительную камеру, которая будет направлять потоки в сооружения механической очистки. Для биохимической очистки смонтированы аэротенки коридорного типа с иловой насосной станцией, а также блок вторичной очистки и дезинфекции", - добавили в департаменте.

Работы по реконструкции Южно-Бутовских очистных сооружений выполняет генеральный подрядчик АО "Московская инженерно-строительная компания". Государственный заказчик - ГКУ "Москворечье". Реконструкция производится в условиях непрерывного функционирования существующих очистных сооружений, заверили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу 2023 года общая протяженность столичной водосточной сети достигнет 8,6 тыс. км. До конца 2024 года на территории ТиНАО предполагается ввести еще около 30 новых объектов инженерной инфраструктуры.