В Москве на Кольской улице построят детский сад на 225 мест

Его площадь составит около 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детсада в рамках жилого комплекса на северо-востоке Москвы. Возведение объекта дошкольного образования начнется в Бабушкинском районе по адресу: ул. Кольская, вл. 8, сообщил председатель контрольного ведомства Игорь Войстратенко.

"Общая площадь трехэтажного здания составит около 4,5 тыс. кв. м. Всего в детском саду предусмотрено девять групповых ячеек. В состав каждой войдут раздевалка, буфет, игровая и спальная комнаты. В настоящий момент застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию и может приступать к работам на выделенном участке", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Согласно проектной документации, на первом этаже обустроят пищеблок полного технологического цикла и вестибюль с комнатой охраны. На втором - музыкальный зал для проведения праздников, физкультурный зал и кабинет для развивающих занятий. На третьем этаже будут рабочие места для сотрудников. Перемещаться между этажами можно будет по лестничным клеткам и с помощью лифта.

"Для обеспечения безопасности здание оснастят системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, охранно-тревожной и пожарной сигнализациями. При наружной отделке детского сада используют бетонную плитку. Фасады, выполненные в натуральной природной гамме, будут перекликаться с оттенками корпусов проекта, создавая единое пространство жилого квартала. В помещениях предусмотрена полная внутренняя отделка", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

Войстратенко отметил, что после получения извещения о начале работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые проведут все необходимые испытания конструкций и исследования строительных материалов на соответствие проектной документации.

"На прилегающей территории застройщик установит девять групповых площадок, две - физкультурные с покрытием из резиновой крошки, место для проведения мероприятий, тротуары и пешеходные дорожки. В перечень работ по озеленению войдет высадка 40 деревьев, более 3,8 тыс. кустарников и газона площадью более 1 тыс. кв. м. Кроме того, на объекте будет обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан, в частности - широкие переходные пути одного уровня высоты с проезжей частью. <...> В новом жилом комплексе также предусмотрена школа на 600 мест, которую вместе с детским садом передадут городу и встроят в столичную систему образования", - заключили в пресс-службе.