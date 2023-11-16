15 ноября, 22:28

В Германии началась 20-часовая общенациональная забастовка машинистов

Причиной стачки стал тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом немецких машинистов GDL

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Общенациональная забастовка машинистов началась в Германии, она продлится 20 часов и, как ожидается, парализует в четверг железнодорожное сообщение в стране. О ее проведении объявил во вторник профсоюз немецких машинистов GDL.

Стачка началась в 22:00 в среду (00:00 мск) и продлится до 18:00 четверга (20:00 мск). Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn исходит из того, что будут стоять до 80% поездов дальнего следования и что забастовка значительно повлияет и на движение грузовых составов и пригородных электричек. В компании ожидают, что последствия стачки будут ощущаться даже утром в пятницу, 17 ноября.

Причиной забастовки стал тарифный конфликт между Deutsche Bahn и GDL. Последний требует среди прочего повышения заработной платы на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной зарплаты.

Deutsche Bahn отклонил эти требования и выступил со встречным предложением, предусматривающим повышение зарплаты на 11% в течение 32 месяцев и единоразовую премию. GDL отказался принять его. 

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Германия
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