Ватикан собирается к 2030 году полностью перейти на электромобили

В соответствующем заявлении Губернаторства отмечается, что в городе-государстве и на его объектах в Риме планируют создать сеть электрозарядных станций

ВАТИКАН, 16 ноября. /ТАСС/. Ватикан подписал соглашение с немецким автопроизводителем Volkswagen Group о замене всего своего автопарка на электромобили к 2030 году. Об этом говорится в заявлении Губернаторства папского государства.

"Ватикан на протяжении многих лет стремится содействовать устойчивому развитию с помощью экологической политики, направленной на сохранение окружающей среды и разработку стратегий энергосбережения", - отмечается в заявлении. В Ватикане указывают, что партнерское соглашение с Volkswagen Group является одним из способов достижения городом-государством долгосрочной цели - стать углеродно-нейтральным и полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии.

В заявлении также говорится, что Ватикан создаст сеть электрозарядных станций на своей территории и на своих объектах в Риме. Автопарк Ватикана насчитывает десятки машин.

Ранее Папа Римский Франциск сообщил, что посетит 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря. Он выражал надежду, что мировые лидеры на конференции договорятся о скором отказе от ископаемого топлива.