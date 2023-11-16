В Москве на Авиационной улице сдали в эксплуатацию храмовый комплекс

Он состоит из двух отдельно стоящих зданий общей площадью более 1,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию храмового комплекса в честь святителя Николая Мирликийского, построенного на территории Северо-Западного административного округа в районе Щукино. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Храмовый комплекс включает два отдельно стоящих здания общей площадью более 1,6 тыс. кв. м: дом причта и храм в честь святителя Николая Мирликийского на 555 прихожан, построенный по индивидуальному проекту в белокаменном новгородско-псковском стиле. Застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после того, как по итогам комплексной проверки Комитет оформил заключение о соответствии объекта проектной документации", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Комплекс расположили рядом со станцией метро "Щукинская" на Авиационной улице, 30.

Отмечается, что четырехстолпный двухэтажный храм с крестообразной организацией внутреннего пространства состоит из двух уровней - верхнего и нижнего. В состав церкви входит звонница, алтарь, хоры, свечная лавка, на цокольном этаже расположены крестильная с комнатой матери и ребенка, трапезная и технические помещения. Главный вход располагается с западной стороны, дополнительные входы - с южной и северной сторон.

Облик комплекса

"При наружной отделке фасадов использованы известковая обмазка и гранит. Стены и своды в верхнем и нижнем приделах окрашены в светлых тонах, в верхнем храме полы выложены мрамором. Одноэтажный дом причта предназначен для образовательной деятельности и хозяйственных нужд. Основная группа помещений включает приходской класс, библиотеку духовной литературы, кабинеты настоятеля, администрации и бухгалтерии, трапезную и комнату отдыха", - добавили в комитете.

Там подчеркнули, что прилегающая территория благоустроена: установлены ограждение из декоративных металлических решеток, освещение и малые архитектурные формы, выполнено озеленение с высадкой деревьев, кустарников и посевом газона. Вокруг храма предусмотрен круговой обход для прохождения крестного хода во время церковных праздников по тротуарам из бетонной плитки. Автовладельцы смогут воспользоваться временной парковкой за периметром участка.

"На каждом этапе возведения храма в честь святителя Николая Мирликийского на Авиационной улице проводились контрольно-надзорные мероприятия. Всего за этот период проведено четыре выездных проверки для оценки соответствия выполняемых работ и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

Строительство храма в районе Щукино, как и других объектов программы строительства православных храмов в Москве, реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для сбора средств создан фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.