На Камчатке и Чукотке восстановили интернет-связь

Услуги связи доступны абонентам в полном объеме

ТАСС, 16 ноября. Повреждение высокоскоростной линии связи на Камчатке, из-за которого без интернет-связи остались многие населенные пункты Камчатки и Чукотки, устранено, сообщает официальный Telegram-канал департамента промышленной политики Чукотского АО.

"Повреждение на магистральной линии связи устранено. Услуги связи доступны в полном объеме с 09:01 (00:01 мск) местного времени 16 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома", причиной стало повреждение линии во время работ сторонней организации на Камчатке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний.