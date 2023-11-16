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В Москве к 2025 году достроят храм в честь святого праведного воина Федора Ушакова

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова планируется завершить на Ленинградском шоссе в Северном административном округе (САО) столицы в 2025 году. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"На объекте завершены работы нулевого цикла. До конца текущего года планируется выполнить кирпичную кладку в цокольной части, устройство монолитных конструкций перекрытий и лестниц первого этажа. Ввод храма запланирован на 2025 год", - сказал Левкин, слова которого привела пресс-служба ДГП.

Храмовый комплекс на границе с природным комплексом "Парк Северного речного вокзала" будет состоять из храма на 500 прихожан, звонницы и приходского здания. Архитектурно-художественный облик храмового комплекса ориентирован на византийскую и греческую архитектуру, которая сочетается с традиционными для русской архитектуры щипцовыми завершениями стен и скатными кровлями.

Левкин отметил, что работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится столичным департаментом градостроительной политики с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии ДГП в рамках программы строительства храмовых комплексов на территории города введено в эксплуатацию 103 объекта, в том числе девять - на территории САО. 

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