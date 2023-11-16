15 ноября, 22:59

На Чукотке в порту Певек завершили летнюю навигацию

В частности, меру приняли в связи с увеличением толщины ледового покрова на акватории

ТАСС, 16 ноября. Морская летняя навигация завершена в порту Певек на Чукотке, следует из распоряжения и.о. капитана порта Александра Насадюка. За время навигации 2023 года в самый северный порт России зашли 95 судов.

"В связи с наступлением неблагоприятных гидрометеорологических условий, не удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов и увеличением толщины ледового покрова на акватории, довожу до сведения мореплавателей информацию об окончании периода навигации в морском порту Певек с 00:00 часов 16 декабря 2023 года", - говорится в распоряжении.

В порту Певек ТАСС уточнили, что за период летней навигации в порт зашли 95 судов - на 3 судна больше, чем в 2022 году. Они привезли в Певек топливо, генеральные грузы, нефтепродукты.

Певек - самый северный город в России на Чукотке. Да него можно добраться только морем и по воздуху, поэтому основная часть грузов завозится в населенный пункт во время летней навигации. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
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