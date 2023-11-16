На Чукотке ожидаются метель и ветер до 33 м/с

Региональное МЧС рекомендует жителям держаться подальше от ветхих конструкций и не покидать населенных пунктов

ТАСС, 16 ноября. Низовая метель и ветер с порывами до 33 м/с ожидаются 16 ноября на Чукотке. Жителям рекомендовано держаться подальше от ветхих конструкций и не выезжать за пределы населенных пунктов без особой надобности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

"16 ноября на западе региона прогнозируется южный ветер, на остальной территории - северный с усилениями до 18 м/с, поземок. На побережье Чукотского моря порывы будут достигать 23 м/с, низовая метель, в районе Берингова пролива - 33 м/с, метель. Температура воздуха по округу от 10 до 25 градусов ниже нуля", - говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС России по региону рекомендует жителям не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов.