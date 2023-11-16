15 ноября, 23:56

На дороге Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын построят девять мостов и реконструируют полотно

Трасса соединяет 3 муниципальных района и 17 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию полотна проведут на дороге от Комсомольска-на-Амуре до рабочего поселка Чегдомын в Хабаровском крае в 2024 году. На трассе также построят девять мостов, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Георгий Мазунин.

"При софинансировании федерального бюджета в будущем году будет завершена реконструкция двух участков автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын общей протяженностью 19 км со строительством семи капитальных мостовых сооружений протяженностью более 300 погонных м", - сказал Мазунин. 

Еще два перехода протяженностью 174 погонных м возведут в рамках заключительного этапа для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения населенных пунктов, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном. Работы также запланированы на следующий год. Министр сообщил, что будут реконструированы и два последних участка длиной 17 км. 

Эта дорога - одна из важнейших краевых трасс, соединяющих 3 муниципальных района и 17 населенных пунктов. В настоящее время круглогодичный автомобильный проезд между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном отсутствует из-за участков сезонного действия.

Автодорога включена главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в флагманскую инициативу "Край комфортного проживания" стратегии развития региона до 2026 года в качестве одного из приоритетных проектов. В прошлом году работы провели на двух участках с мостами, в течение этого года реконструкция этих объектов продолжилась, в том числе устраивались новые опоры и пролеты на переходах. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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