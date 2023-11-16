16 ноября, 00:07

В России предложили ввести новый вид гостиничного номера для многодетных семей

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Соответствующее письмо лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил председателю правительства Михаилу Мишустину из-за поступающих обращений от граждан, в которых говорится, что многодетным семьям приходится бронировать сразу два номера, что увеличивает финансовую нагрузку на семейный бюджет

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность выделения отдельной категории "семейного" номера в гостиницах для россиян с двумя и более детьми. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Поводом для направления письма стали многочисленные обращения россиян, поступающие в адрес ЛДПР, в которых граждане страны просят обратить внимание на незакрытую потребность семей с несколькими детьми в семейных номерах.

В своих обращениях россияне указывают на то, что гостиницы при заселении не могут предложить необходимое многодетным семьям количество дополнительных спальных мест. В связи с этим гости вынуждены бронировать сразу два номера, что "двукратно увеличивает финансовую нагрузку на семейный бюджет", или в иных случаях размещаться в номерах категории "сюит", "апартамент" или "люкс", которые включают две или более комнат. Однако такая возможность предполагает еще большую финансовую нагрузку, говорится в письме.

"В этой связи прошу вас в целях развития внутреннего туризма, а также повышения возможностей многодетных семей по комфортному отдыху детей рассмотреть возможность выделения отдельной категории "семейный номер", предполагающей совместное размещение семей с двумя и более детьми", - отметил глава ЛДПР.

"Мы считаем, что необходимо объединить лучшие наработки в сфере туризма, отдыха и создать именно "семейные номера", где будет комфортно всем членам семьи как в бытовом плане, так и в финансовом. Совместные впечатления - один из залогов здоровых отношений детей и родителей, поэтому отдых должен быть максимально комфортным", - добавил в беседе с ТАСС Слуцкий. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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