16 ноября, 00:07

Эффективность обновленного "Спутника лайт" против актуальных штаммов ковида близка к 100%

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник лайт" с обновленным антигенным составом против актуальных штаммов SARS-CoV-2 близка к 100%. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"На сегодняшний день по вируснейтрализации [против] тех актуальных штаммов, которые у нас циркулируют, оцениваем близко к 95-97%, то есть, к 100%", - сказал он.

Накануне Гинцбург сообщил ТАСС о завершении клинических исследований обновленного "Спутника лайт". Он ожидает, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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