Исследования обновленного "Спутника V" завершат в конце 2023 - начале 2024 года

директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отметил, что сейчас также завершаются клинические исследования нового "Спутник лайт"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Клинические исследования двухкомпонентной вакцины "Спутник V" с обновленным антигенным составом завершатся либо ближе к концу 2023 года, либо в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Естественно, там (в случае со "Спутником V") [необходимо] больше [времени], там двухкомпонентная [вакцина] идет. Там еще второй компонент должен быть введен и учтен. Скорее всего, что ближе к Новому году или сразу же после Нового года. <…> Мы пытаемся все это подогнать. Пока что по "Лайту" получается завершение клинических исследований к вводу в гражданский оборот", - сказал он.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник лайт" с обновленным антигенным профилем.