Главную площадь Хабаровска украсят к Новому году в тематике русских сказок

Жители и гости города смогут увидеть арт-объекты и светящиеся скульптуры жар-птицы, тройки коней и яблони с наливными яблоками

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Центральная площадь Хабаровска к Новому году будет украшена арт-объектами в тематике русских народных сказок. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Организационным комитетом утверждена концепция новогоднего оформления площади имени Ленина. Новогодний городок будет дополнен новыми арт-объектами и светящимися скульптурами. В нем, к примеру, появятся персонажи русских сказок: жар-птица, тройка коней, яблоня с наливными яблоками и другие", - говорится в сообщении.

Саму площадь, а также фонтаны будут украшать световые конструкции и гирлянды с теплым светом. Тематика русских народных сказок затронет и новогоднюю ель, которую украсят световыми жар-птицами в обрамлении большого светодиодного купола, который освещал праздничное дерево и в прошлом сезоне. Арт-объекты прошедшего новогоднего периода, такие как связка мандаринов, коробки с подарками, часы, шишки, елочные шары и малые ели с декоративными основаниями, также разместят на площади.

"Каждую зиму наша главная площадь преображается, становится популярнейшим местом для семейного отдыха. И этот Новый год - не исключение. Уверен, тепло, которое мы вкладываем в оформление городка, почувствуют все жители и гости города даже в самые сильные морозы", - приводятся в сообщении слова губернатора края Михаила Дегтярева.

Отмечается, что для посетителей новогоднего городка будут работать отапливаемые домики, где можно будет согреться и выпить чаю. Также будет функционировать помещение с прокатом зимнего инвентаря, коньков, которые пригодятся на возводимом катке. Помимо прочего, на площади появятся снежный замок, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные горки с двумя скатами и специальные горки для детей. Как и в прошлом году, на территории новогоднего городка для молодых предпринимателей будут предусмотрены торговые места - отапливаемые корнеры для участников ярмарки "Амурфест. Зима".

Открытие новогодней площади планируется в середине декабря.