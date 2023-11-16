На фестивале "Зима начинается с Якутии" запланировали почти 80 мероприятий

Фестиваль проходит в регионе с 2011 года и стал его визитной карточкой

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Программа республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии", который пройдет в этом году с 27 ноября по 3 декабря, включила 76 мероприятий. Об этом сообщили ТАСС в агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии со ссылкой на врио генерального директора Аркадия Ксенофонтова.

"В рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в 2023 году запланировано проведение 76 мероприятий по всей республике. Это позволит гостям и жителям Якутии насладиться разнообразными культурными, спортивными и развлекательными событиями, а также познакомиться с уникальными чертами зимнего Якутска и национальной культурой региона", - рассказали в агентстве.

Основной локацией выступит Якутск, при этом районы подготовили собственные мероприятия. Так, в Кобяйском районе состоится подледная рыбалка - мунха, в Олекминском районе пройдут соревнования по якутским настольным играм, а в Горном районе можно будет посетить базу якутских коров и конебазу. Также в программе фестиваля предусмотрены концерты, выставки, спортивные соревнования, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Основные мероприятия

Традиционно частью мероприятия становится гастрономический фестиваль "Вкус Якутии", который выступает площадкой для творчества шеф-поваров и направлен на популяризацию национальной кухни. Неотъемлемой частью фестиваля также является зажжение первой в регионе новогодней елки с участием Деда Мороза из Великого Устюга и хранителя мирового холода Чысхаана. В ходе торжественной церемонии Деду Морозу передадут символ холода, что означает наступление зимы во всех уголках страны. В этом году главная новогодняя елка Якутии будет расположена на площади Дружбы в Якутске в связи с реконструкцией площади Ленина. "Кроме того, в этом году гости Международной выставки-форума "Россия" смогут стать участниками зажжения елки, будет организована трансляция на территории ВДНХ на "Дальневосточной панораме". А сама традиционная торжественная церемония с участием Деда Мороза состоится непосредственно на площадке форума "Россия", - отметили в пресс-службе.

Нововведением станет Бриллиантовый бал, который запланирован на 2 декабря. "Это грандиозный проект, направленный на привлечение туристов из других регионов России и зарубежья. Гостей ждет замечательный вечер, где впервые состоятся презентация образа ювелирного бренда Якутии, воплощенного в жизнь якутским художником и модельером Августиной Филипповой, парад ювелирных брендов Якутии, северное гастрономическое шоу", - уточнили в агентстве.

Также запланирован первый экстремальный фотомарафон "Ниже нуля", целью акции станет привлечение внимания к уникальным чертам зимнего Якутска.

Фестиваль "Зима начинается с Якутии" проходит в республике с 2011 года и стал визитной карточкой региона.