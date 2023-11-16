Российская компания Ninsar разработала игру, обучающую программированию

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МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мобильная игра для школьников с элементами обучения программированию вышла во вселенной Национальной киберфизической платформы "Берлога". Ее разработала компания Ninsar - группа участников Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Новая бесплатная мобильная игра для школьников "Академия" вышла во вселенной Национальной киберфизической платформы "Берлога". Это визуальная новелла с элементами обучения программированию, посвященная жизни и обучению молодых технологически продвинутых медведей. Проект подготовила компания Ninsar - группа молодых разработчиков, которые являются участниками Кружкового движения НТИ, победителями и призерами Национальной технологической олимпиады. Скачать игру "Академия" уже можно на RuStore", - сообщили в пресс-службе.

Национальная киберфизическая платформа "Берлога" - проект по массовому вовлечению школьников в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры. В основе проекта - созданная российскими разработчиками игровая платформа, на базе которой выпускается серия свободно распространяемых мобильных видеоигр, объединенных общим сеттингом и посвященных направлениям развития технологического суверенитета России. Платформа включает не только мобильные игры для школьников, но также пакет технологических решений, сеть технологических кружков, очных и онлайн-мероприятий, участие в которых помогает получить дополнительные возможности в играх, обучиться программированию и другим востребованным компетенциям. Проект реализуется Агентством стратегических инициатив и Кружковым движением НТИ; пилотным регионом запуска платформы в этом году выступает Башкирия.

"Первая игра "Защита пасеки" уже завоевала сердца детей и взрослых по всей стране. В Республике Башкортостан открылось больше 90 технологических кружков нового типа, куда ребята приходят из "Берлоги" и погружаются в мир современных технологий, робототехники, программирования. По примеру Башкирии многие другие российские регионы планируют со следующего года развивать у себя технологическое образование для школьников в опоре на "Берлогу", - отметил проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, чьи слова приводятся в сообщении.

В новой игре предусмотрен захватывающий сюжет с множеством локаций и действующих лиц - это молодые и взрослые медведи, которые живут, обучаются и преподают в академии на планете Берлога. По ходу игры персонажу предстоит проходить различные квесты и образовательные мини-игры, в том числе связанные с программированием роботов на визуальном языке, которому школьники могут обучаться прямо в игре. Такой же язык, специально разработанный для Национальной киберфизической платформы, используется в "Защите пасеки" - первой мобильной игре "Берлоги", которая вышла минувшим летом.