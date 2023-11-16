Ветеранам боевых действий хотят разрешить покупать оружие без стажа и обучения

Актуальность законопроекта связана с необходимостью разгрузки и упрощения системы работы Росгвардии, пишет газета "Известия"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" готовятся внести в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру получения оружия ветеранам боевых действий. Им планируют предоставить право покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета по безопасности, депутата от фракции Анатолия Выборного.

Как пояснил газете Выборный, оборот оружия в России сейчас серьезно контролируется и, согласно закону, для покупки, например, нарезного требуется получить лицензию и иметь стаж владения гладкоствольным оружием. Однако уже сейчас существуют категории граждан, которым сделано исключение по необходимости проходить обучение безопасным навыкам владения оружия. В их числе - действующие военные, представители органов юстиции и силовых структур, но среди них в настоящее время нет ветеранов боевых действий, которые, по словам Выборного, очень ответственно относятся к эксплуатации и хранению оружия.

"Им не надо с азов прививать культуру владения оружием. <...> Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения", - отметил он.

По словам Выборного, актуальность законопроекта также связана с необходимостью разгрузки и упрощения системы работы регулятора - Росгвардии. "Учитывая логику развития законодательства в сфере оборота оружия, а также заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством предварительно, инициатива одобрена Росгвардией. Уверен, что она будет поддержана парламентом", - добавил он.

По данным газеты, законопроект является первой инициативой за последние два года, направленной на послабление с сфере владения оружием. С 2022 года законодательство РФ в этой области лишь ужесточалось.