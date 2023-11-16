Израиль сообщил, что еще 128 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за два дня в Газу

Доставка грузов с медикаментами и продовольствием в анклав началась 21 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 128 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа во вторник и среду. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Как указывается в сообщении, 14 ноября в Газу въехали 108 грузовиков. 15 ноября "в связи с логистическими проблемами, урегулированными после заправки грузовиков БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ], в Газу въехали 20 грузовиков с международной гуманитарной помощью", отмечается в заявлении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в ООН сообщило, что Израиль одобрил поставку 24 тонн дизельного топлива для грузовиков ООН в секторе Газа. Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт информировал в понедельник, что у агентства есть около 80 грузовиков, которые перевозят помощь через КПП "Рафах", однако топливо для обслуживания этих машин закончилось.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта.