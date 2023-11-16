Во Владивостоке из-за надвигающихся дождей ввели режим повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Владивостока ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, которое ожидается к вечеру четверга, сообщает пресс-служба администрации города.

"Во Владивостоке в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 09:00 (02:00 мск) 19 ноября. Введение режима подразумевает перевод всех служб жизнеобеспечения на усиленный график работы. По прогнозу синоптиков, сегодня во Владивостоке ожидается дождь, ночью переходящий в дождь со снегом. Утром на дорогах гололедица, местами гололед", - говорится в сообщении.

При этом вечером в пятницу, 17 ноября, во Владивостоке синоптики ожидают метель. На дорогах гололедица, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Накануне Приморский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о сильных дождях и снегопадах на 16 и 17 ноября. В начале ноября в Приморском крае уже прошли сильный дождь и снег, в северных районах - ледяной дождь. Это привело к масштабным авариям на электросетях, которые повредили упавшие под весом налипшего льда деревья.