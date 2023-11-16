16 ноября, 02:42

В школах Хабаровска из-за метели вводят свободное посещение

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Свободное посещение занятий вводится в школах Хабаровска из-за предстоящей метели. Об этом сообщили в управлении образования города.

"С учетом погодных условий родители самостоятельно принимают решение, отправлять детей на занятия или нет. <...> Новые темы изучаться не будут. Пропуски без уважительных причин проставляться не будут", - говорится в распространенном сообщении.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано завершить уроки во второй смене не позднее 16:30, чтобы дети добирались до дома в светлое время суток. Родителей просят продумать маршрут, отправляя ребенка в школу, по возможности проводить его до учреждения.

Очередной мощный циклон ожидается в Хабаровском крае в конце недели. По информации Хабаровского гидрометцентра, 17-18 ноября в большинстве районов края прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат, усиление северо-восточного ветра по долинам рек и на побережье до 15-22 м/ с. Также синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 0 градусов. 

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