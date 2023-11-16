В Москве ожидаются небольшой снег и до 0 градусов

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололедица и до 0 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 0 до плюс 2 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, местами ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.