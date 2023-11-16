Число прошедших в среду КПП "Рафах" россиян составило 107

Они направляются в Каир, откуда их доставят в Москву, сообщили в МЧС РФ

МОСКВА,, 16 ноября. /ТАСС/. 107 россиян покинули сектор Газа через пункт пропуска "Рафах" в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что через КПП 15 ноября прошли 88 граждан РФ. "Накануне КПП "Рафах" продолжало работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. Таким образом, за вчерашний день границу с сектором Газа всего пересекли 107 соотечественников и членов их семей", - отметили в МЧС.

Сейчас эта группа россиян на автобусах следует в Каир, откуда будет доставлена в Москву бортом Ил-76 МЧС.

В Каире также находится группа российских граждан из 40 человек, которая покинула сектор Газа через КПП "Рафах" во вторник, 14 ноября. Всего из зоны конфликта удалось эвакуировать 316 человек, из них в Россию уже доставлены 168.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Она началась 12 ноября, когда первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта.