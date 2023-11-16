В Забайкалье перекрыли более 350 км трассы "Амур" для автобусов и фур

Причиной стали осадки и гололедица

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Дорожники перекрыли участок трассы "Амур" длиной более 350 км на территории Забайкальского края для движения автобусов и фур из-за осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Забайкалье".

"16 ноября на участке автодороги федерального значения Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск с 380 по 741 км в Чернышевском и Могочинском районах в связи с выпадением осадков и образованием гололедицы с 11:00 (05:00 мск) введено временное ограничение движения для грузового транспорта и пассажирских автобусов", - говорится в сообщении.

Ориентировочно ограничение будет действовать до 15:00 (09:00 мск). Время перекрытия дороги может быть продлено при неблагоприятных метеоусловиях. Как уточнили в Госавтоинспеции Забайкалья, на месте работает техника по очистке дорожного покрытия.