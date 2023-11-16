16 ноября, 03:08

В Забайкалье перекрыли более 350 км трассы "Амур" для автобусов и фур

Причиной стали осадки и гололедица

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Дорожники перекрыли участок трассы "Амур" длиной более 350 км на территории Забайкальского края для движения автобусов и фур из-за осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Забайкалье".

"16 ноября на участке автодороги федерального значения Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск с 380 по 741 км в Чернышевском и Могочинском районах в связи с выпадением осадков и образованием гололедицы с 11:00 (05:00 мск) введено временное ограничение движения для грузового транспорта и пассажирских автобусов", - говорится в сообщении.

Ориентировочно ограничение будет действовать до 15:00 (09:00 мск). Время перекрытия дороги может быть продлено при неблагоприятных метеоусловиях. Как уточнили в Госавтоинспеции Забайкалья, на месте работает техника по очистке дорожного покрытия. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация