16 ноября, 04:20,
обновлено 16 ноября, 05:48

Численность населения Казахстана достигла 20 млн

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с этим событием

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Число жителей Казахстана достигло 20 млн. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Численность населения Казахстана достигла 20 млн! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья - фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны", - написал президент на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Токаев отметил, что государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.

Позже пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сообщила, что 20-миллионными гражданами страны стали пятеро детей, родившиеся утром 14 ноября. "Они появились на свет в областях Улытау, Жетысу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки", - уточнили в ведомстве.

По его данным, в 1991 году численность населения республики составляла 16,4 млн человек. Таким образом, за годы независимости население страны выросло на 22,3%, отметили в пресс-службе.

Площадь территории Казахстана превышает 2,7 млн кв. км. По данному показателю республика занимает девятое место в мире. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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