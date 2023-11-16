16 ноября, 05:16
Военная операция на Украине

В Бурятии участникам СВО и членам их семей будут выделять земельные участки

Член комитета Народного Хурала по земельным вопросам Артем Митапов отметил, что они имеют право на однократное бесплатное предоставление

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей в Бурятии смогут бесплатно получать в собственность земельные участки. Соответствующий закон приняли на очередной сессии депутаты Народного Хурала республики.

"В Бурятии появилась еще одна мера социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Депутаты поддержали законопроект, предусматривающий такую меру поддержки участников СВО, как бесплатное предоставление им в собственность земельных участков", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил член комитета Народного Хурала по земельным вопросам Артем Митапов, внесены изменения в республиканский закон "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности". "Теперь участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами, а также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении трех лет с момента заключения такого договора", - пояснил депутат.

Принятым законом определены также права членов семей погибшего участника СВО: получить в собственность земельный участок теперь могут вдовы погибших участников СВО, не вступившие в повторный брак, родители погибшего и дети в возрасте до 18 лет, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, и дети в возрасте до 23 лет, являющиеся студентами-очниками.

Семьям участников СВО из Бурятии, кроме федеральных, оказываются и региональные меры поддержки: власти помогают устроить их детей в детские сады, школы, республиканские вузы, семьям участников СВО в сельской местности помогают с заготовкой кормов для животных в личных подсобных хозяйствах. Жены и пожилые родители мобилизованных могут получить помощь по заготовке дров, бесплатную юридическую консультацию. 

Теги:
РоссияБурятияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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