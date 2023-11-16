16 ноября, 05:26

На Сахалине и Курилах предупредили о дожде и штормовом ветре

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу, 18 ноября в регионе ожидается ветер до 22 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 18 ноября сильные дожди и штормовой ветер на территории 14 городских округов Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ожидаются сильные дожди на юге и в центральной части Сахалина, а также на Курилах 18 ноября", - рассказали в управлении.

По информации синоптиков, 18 ноября на Сахалине ожидается сильный дождь - осадки от 15 до 29 мм в сутки, скорость ветра на побережье может достигать 22 м/с. На территории южной и северной групп Курильских островов 18 ноября ожидается до 49 мм осадков, ветер 17-28 м/с.

Сейчас в регионе спокойная солнечная погода, осадков нет. Температура воздуха - до плюс 8 градусов на юге Сахалина, до минус 5 градусов - на севере острова. Температура воздуха на территории южной группы Курил - до плюс 10 градусов, северной - до плюс 1 градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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