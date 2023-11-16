В Якутии открыли мастерскую по изготовлению сувениров и пошиву меховой одежды

Мастер-классы планируют проводить также для туристов и гостей региона

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Творческая мастерская по изготовлению сувениров, пошиву унтов, шапок и шуб открылась на базе кластера легкой промышленности Якутии. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию финансово-агропромышленного концерна "Сахабулт" Николай Степанов.

"В составе кластера создана творческая мастерская, где все желающие могут пройти мастер-классы по изготовлению сувениров, пошиву шуб, шапок, унтов и другой пушно-меховой продукции. Мастер-классы дают опытные мастера ФАПК "Сахабулт" и резиденты кластера", - рассказал Степанов.

Мастер-классы планируют проводить также для туристов и гостей Якутска. Они смогут собственноручно изготовить себе сувениры по традиционным технологиям якутских мастериц.

Кластер легкой промышленности открыт на базе финансово-агропромышленного концерна "Сахабулт" в 2022 году. Резидентами кластера являются более десяти предприятий легкой промышленности.

Акционерное общество "Сахабулт" создано в 1992 году, является единственным заводом в России, перерабатывающим оленьи шкуры и единственным предприятием по переработке кожевенного сырья на Дальнем Востоке. В структуру компании входят пушно-меховая база, охототдел и шесть цехов - выделки пушнины, кожевенный, скорняжный, меховой обуви, кожаной обуви, сувенирный цех. Национальный промысловый концерн "Сахабулт" является самым крупным охотхозяйством в республике.