В Приамурье участникам СВО будут предоставлять бесплатные земельные участки

Депутаты Законодательного собрания региона приняли предложение в первом и окончательном чтении

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Амурской области будут предоставлять участникам специальной военной операции (СВО), получившим звание Героя России или награжденные орденом РФ. Предложение одобрили депутаты Законодательного собрания Приамурья.

"Проектом закона предлагается установить право участников специальной военной операции, награжденным орденами за заслуги в ходе операции на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества", - сказал министр имущественных отношений Приамурья Сергей Олиферов.

Он уточнил, что в случае гибели участника СВО, этой льготой смогут воспользоваться близкие родственники. Новую имущественную меру поддержки участников СВО депутаты приняли в первом и окончательном чтении.