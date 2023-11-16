В Шерегеше планируют создать более 200 км горнолыжных трасс к концу 2030 года

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что для развития курорта также реализуются программы по полной газификации поселка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте в Шерегеше должна вырасти с 62 км до 300 км к концу 2030 года. Это является одним из параметров, который позволит курорту попасть в мировой топ, сообщил в интервью ТАСС на площадке Международного форума-выставки "Россия" губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"К концу 2030 года мы должны войти в топ мировых горнолыжных курортов. <...> 18 ноября я проведу пленарное заседание на научно-практической конференции и поставлю основные задачи, что такое топ горнолыжных курортов. <...> Один параметр назову в качестве интриги - у нас должно быть только в одном Шерегеше больше 300 км трасс. На сегодняшний день - 62 км. Крупнейшие горнолыжные курорты имеют от 200 км и выше", - сказал он в ходе Дня Кемеровской области на выставке-форуме.

Цивилев добавил, что для развития горнолыжного курорта в Шерегеше также реализуются программы по полной газификации поселка и по развитию электрических мощностей, а также создается инфраструктура, в частности, ведется проектирование аэропорта. По словам губернатора, аэровокзальный комплекс, который будет располагаться в 7 км от горы Зеленая, раскрывает транспортную доступность региона.

"Если мы хотим сделать курорт мирового уровня - это невероятно важно. Мы больше года занимались предпроектной деятельностью. Было выбрано больше 10 площадок, каждая из них подвергалась детальному исследованию на протяжении года. Мы наблюдали за ветрами, осадками, видимостью. В результате была выбрана одна площадка, которая соответствует максимальным критериям по безопасности полетов", - отметил Цивилев, добавив, что проектирование аэропорта должно завершиться к осени 2024 года.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 18 ноября. В этот день на площадке курорта состоится пленарное заседание научно-практической конференции.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.